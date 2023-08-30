Жена российского боксера о разводе: лучше бы у него была любовница

Екатерина Бивол, жена известного российского боксера Дмитрия Бивола, который с ней разводится, поделилась в соцсетях мыслями о том, что лучше бы у его него была любовница.

«Если бы была любовница, мы были бы женаты. Но у меня соперница была помощнее, чем любовница. К сожалению, обошлось без любовницы. Лучше бы была другая женщина, чем то, что было у меня», — заявила Екатерина.

Бивол дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Бивол остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 21 победу в 21 бою (причем 11 нокаутом). В 2013 году он выиграл Всемирные игры боевых искусств, а также стал вторым на Универсиаде.

6 ноября Бивол победил представителя Хильберто Рамиреса в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Для Бивола эта защита титула стала десятой.

Ранее боксер Артур Бетербиев заявил об усталости от переговоров с командой Бивола.