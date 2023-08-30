Роналду оценил атмосферу на стадионе «Аль-Насра»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал в своих соцсетях победу своей команды в матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом», оценив атмосферу на стадионе.

«Какая потрясающая атмосфера на нашем стадионе. Очень рад отпраздновать эту победу с нашими болельщиками. Фантастическая игра команды», — написал Роналду.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Роналду на 13-й минуте открыл счет в матче, реализовав 11-метровый удар. На 38-й минуте Роналду забил с пенальти и оформил дубль. На 40-й минуте Садио Мане с передачи того же Роналду забил третий мяч «Аль-Насра» в этом матче. Окончательный счет на 80-й минуте установил защитник Султан Аль-Ганам.

На 19-й минуте Роналду забил в ворота соперника, но взятие ворот не было засчитано после просмотра VAR.

«Аль-Наср» набрал шесть очков и располагается на шестом месте в таблице саудовской лиги. «Аль-Шабаб» занимает предпоследнее место, заработав два балла.

Ранее Роналду назвал свою цель в «Аль-Насре».