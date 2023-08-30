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Рублев вышел во второй круг US Open

Теннисист Рублев вышел во второй круг US Open, обыграв Казо

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Dylan Martinez/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг US Open, обыграв представителя Франции Артура Казо.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 31 минуту, завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:1.

Рублев выполнил пять эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта и допустил три двойные ошибки.

В следующем круге Рублев сыграет с победителем пары Гаэль Монфис — Таро Дэниэл Таро Дэниэл.

Рублев в рейтинге ATP занимает восьмое место, в 2020 году он стал олимпийским чемпионом в миксте с Анастасией Павлюченковой. За всю карьеру он выиграл 18 турниров ATP, 14 из которых он завоевал в одиночном разряде, а в составе сборной России стал победителем Кубка Дэвиса в 2021 году. Он — заслуженный мастер спорта России.

Открытый чемпионат США, который является одним из четырех турниров «Большого шлема», проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович сыграл в баскетбол с Рублевым.

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