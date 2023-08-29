«Краснодар» на последних минутах вырвал победу в матче с «Пари НН»

В Нижнем Новгороде на одноименном стадиона состоялся матч третьего тура Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России, в котором местный «Пари НН» принимал «Краснодар». Игра закончилась победой «Краснодара» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 88-й минуте забил колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. Ему ассистировал нигерийский форвард Олакунле Олусегун.

Таким образом, «Краснодар» располагается на третьем месте в турнирной таблице группы D, набрав три очка. Нижегородская команда занимает четвертое, последнее место, имея в активе один балл.

В следующем матче «Пари НН» встретится с казанским «Рубином». Игра пройдет 2 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени. «Краснодар» 2 сентября проведет встречу со «Спартаком». Начало матча запланировано на 20:00.

Ранее «Спартак» разгромил «Динамо» в матче Кубка России со счетом 4:1.