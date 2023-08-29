«Оренбург» в добавленное время вырвал победу у «Факела»

Сегодня, 29 августа, в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов прошел матч Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) между местным «Факелом» и «Оренбургом». Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым, завершилась победой «Оренбурга» со счетом 1:0.

Единственный мяч в добавленное ко второму тайму время забил игрок «Оренбурга» Владимир Обухов.

Таким образом, «Оренбург» возглавил турнирную таблицу группы А, имея в активе шесть очков. «Факел» набрал три очка и замыкает таблицу. Отметим, что ЦСКА и «Сочи» также заработали по три очка, но по дополнительным показателями располагаются на втором и третьем местах соответственно.

«Факел» в следующем матче сыграет с «Крыльями Советов» в рамках седьмого тура РПЛ. Встреча пройдет 2 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Оренбург» 3 сентября проведет игру с «Сочи». Начало встречи запланировано на 13:00 мск.

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