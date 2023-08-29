Ташуев заявил, что готов работать в любом клубе РПЛ

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев признался, что на данный момент не имеет предложений от других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). В интервью «Газете.Ru» он заявил, что в РПЛ нет такого клуба, в котором он не хотел бы работать.

«Сейчас чемпионат в разгаре — кто сейчас будет мне звонить. Пока нет смысла об этом думать, никакой информации нет.

Есть ли клуб, куда не хочу идти? Нет никакой принципиальности. Зачем кичиться? Надо работать. Я человек энергичный, сил, желания и знаний полно. Я читал лекции много лет, делился своим опытом. Я действительно опытен и голоден до работы, у меня есть много инноваций. Премьер-лига — это наш элитный уровень, как можно отказываться от предложения? Олег Кононов работает во второй лиге, но там задачи поставлены большие. Если понимаешь, что возможен прогресс, можно где угодно работать», — сказал специалист.

Сергей Ташуев возглавил «Ахмат» перед началом сезона-2022/23, под его руководством команда заняла пятое место по итогам прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ), что стало лучшим результатом в истории грозненцев. Однако в текущем сезоне после ряда неудачных матчей специалист был отправлен в отставку.

Ранее Ташуев признался, что ему было обидно за судью Безбородова после матча «Ахмата» с ЦСКА.