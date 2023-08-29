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Футболист «Динамо» ведет переговоры с саудовским «Аль-Иттифаком»

Africa Foot: форвард «Динамо» Нгамале ведет переговоры с саудовским «Аль-Иттифаком»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Муми Нгамале может перейти в саудовский «Аль-Иттифак». Об этом сообщает Africa Foot.

По данным источника, в трансфере заинтересован лично наставник саудовского клуба Стивен Джеррард. Сообщается, что футболист «Динамо» уже вступил в переговоры с представителями «Аль-Иттифака». Отмечается, что Нгамале также интересуются «Лион» и «Боруссия».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Нгамале принял участие в шести матчах, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Нгамале составляет €3 млн. Ранее форвард выступал за швейцарский «Янг Бойз» и австрийский » Альтах».

Ранее сообщалось, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поедет на медосмотр в «Аль-Иттихад» после матча с «Ньюкаслом».

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