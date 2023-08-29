«Рубин» одержал победу над «Уралом»

На стадионе «Ак Барс Арена» в Казани завершился матч третьего тура группового этапа Пути Российской премьер-лиги Кубка России между местным «Рубином» и екатеринбургским «Уралом». Встреча группы B закончилась победой казанской команды со счетом 2:1.

На 10-й минуте счет открыл игрок «Рубина» Рустам Ашурматов. на 30-й минуте Егор Тесленко удвоил преимущество хозяев. На 35-й минуте Алексей Каштанов забил единственный мяч «Урала».

Таким образом, «Урал» и «Рубин» набрали по три очка и располагаются на третьем и четвертом местах в таблице группы B. Возглавляет таблицу московский «Локомотив», набравший шесть очков. Второе место занимает «Ростов», в активе которого три очка.

В следующем матче «Рубин» сыграет с «Пари НН» в рамках седьмого тура РПЛ. Встреча состоится 2 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени. «Урал» также 2 сентября проведет матч с «Ахматом». Начало игры запланировано на 13:00 мск.

Ранее «Рубин» сыграл вничью с «Динамо» в матче шестого тура РПЛ.