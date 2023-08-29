Президент «Пюника» рассказал о шантаже со стороны Федерации футбола Армении

Президент футбольного клуба «Пюник» Артур Согомонян прокомментировал конфликтную ситуацию, которая возникла перед началом встречи третьего квалификационного раунда Лиги конференций с норвежским «Буде-Глимтом». Слова Согомоняна передает «Бронтозябра».

17 августа Согомонян заявил, что «Пюник» будет оштрафован за нарушение регламента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Поводом для денежного взыскания стало осуществление свободного доступа на матч против норвежского клуба из-за решения Федерации футбола Армении (ФФА) заблокировать продажу билетов. Игра «Пюник» — «Буде-Глимт» завершилась разгромной победой норвежской команды со счетом 3:0.

По словам Согомоняна, клуб получил письмо, в котором сказано, что в случае продолжения критики действия ФФА со стороны «Пюника», команду лишат возможности проводить домашние матчи на стадионе Абовяна. Ранее команду выселили из Еревана, хотя «Пюник» в прошедшем сезоне стал самой посещаемой командой в Армении.

Согомонян заявил, что клуб намерен обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Спортивный арбитражный суд (CAS). Президент клуба считает, что ФФА действует против болельщиков «Пюника», пытаясь отомстить команде.

«Матч назначили в Абовян, хотя Республиканский стадион свободен, на игру не попадают сотни болельщиков, а многие из них приехали с семьями. А игру следующего раунда, который по регламенту УЕФА уже невозможно проводить в Абовяне, разрешили сыграть в Ереване, но отказали в организации продажи билетов.

Все переписки с федерацией у нас есть, жаль только болельщиков, ради которых мы, собственно, и играем», — сказал Согомонян.

Согомонян добавил, что клуб к этому вопросу привлекал парламентариев. Он допускает, что федерация лишит «Пюник» возможности играть на стадионе в Абовяне, не давая шансов выступать в армянской лиге. Согомонян допускает, что федерация может прекратить существование клуба.

Ранее Согомонян рассказал, что в Армении эстонскую визу выдает посольство Литвы, а шведскую — посольство Польши, из-за чего у российских членов команды возникают проблемы с получением необходимых документов.