Футболист «Зенита» оценил возможность прожить на 50 тысяч рублей в месяц

Вратарь петербургского футбольного клуба «Зенит» Денис Адамов заявил, что смог бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Его слова передает «РБ Спорт».

«Трачу ли в меcяц больше 500 000 рублей? Нет. В обычные меcяцы я не трачу. Но бывают покупки большие, отпуcк, например. Тогда трачу. Cмог бы я прожить один на зарплату в 50 тыcяч рублей? Да», — заявил голкипер.

Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В июле 2023 года он перешел в «Зенит». 25-летний вратарь пока не провел ни одного матча за сине-бело-голубых.

В июле эквадорский футболист «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о том, сколько денег тратит в месяц. По его словам, расходы превышают 500 тысяч рублей. Он также отметил, что смог бы прожить на 75 тысяч рублей в месяц, но не на 50.

«Зенит» после шести туров российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В ближайшем матче подопечные Сергея Семака на выезде сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча пройдет 30 августа, начало в 19.30 по московскому времени.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что игроки «Зенита» получили по 10 миллионов рублей за победу над «Спартаком».