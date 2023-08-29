В Госдуме объяснили политические выкрики украинской легкоатлетки

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев объяснил политический лозунг украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, который она выкрикнула после победы на чемпионате мира в Будапеште. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Непонятно, какое отношение имеет данный лозунг к ее победе. Мы ее поздравляем, конечно. Как cпортcменка она дейcтвительно заcлужила победу. Она гордитcя cвоей cтраной. Но мы помним недавние cобытия, как ее хейтили за то, что она cфотографировалаcь c Лаcицкене. Мы помним, какие были нападки на нее за то, что она cоcтояла в дружеcких отношениях c нашей cпортcменкой.

Думаю, это попытка реабилитироваться за совершенно безобидные фотографии со своей подругой по цеху. Совсем не нужная попытка. Но она неопытная в этом отношении», — сказал Свищев.

27 августа украинка с результатом 2,01 м победила в прыжках в высоту. Празднуя успех, она выкрикивала украинский националистический лозунг. Эпизод попал в официальную трансляцию соревнований.

Магучих является бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года, чемпионкой мира 2023 года, чемпионкой Европы 2022 года, чемпионкой мира в помещении 2022 года, двукратной чемпионкой Европы в помещении (2021, 2023), серебряной призеркой чемпионата мира (2019, 2022), чемпионкой Украины 2021 года.

В августе 2022 года олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что Ярослава Магучих отреклась от нее после беседы с определенными структурами Украины.

Ранее олимпийский чемпион осудил Магучих.