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Волейболист Мусэрский: в Японии фанаты приходили на матчи с российскими флагами

Волейболист Мусэрский заявил, что в Японии нет политического давления

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Игрок волейбольного клуба «Сантори Санбердз» Дмитрий Мусэрский рассказал о жизни в Японии. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Политика и нас не касается. Играя в японском клубе, никаких ограничений нет: даже болельщики приходили на матчи с российскими флагами. В этом плане политического давления нет. Если сравнивать с опытом Сергея Гранкина, то в нашем случае довольно все экологично», — сказал спортсмен.

В июне 2022 года волейболист Сергей Гранкин рассказал, что в Германии называли Россию агрессором после начала СВО.

34-летний россиянин выступает за «Сантори» с 2018 года. В России Мусэрский известен по выступлениям за белгородское «Белогорье» и «Металлоинвест» из Старого Оскола.

В составе сборной России Мусэрский выиграл золотую медаль Олимпийских игр — 2012 в Лондоне, также он становился чемпионом Европы (2013) и победителем Кубка мира (2013). Кроме того, волейболист дважды выигрывал Мировую лигу (2011, 2013) и один раз Лигу наций (2018).

Ранее Мусэрский признался, что соскучился по родине.

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