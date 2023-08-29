Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Чемпион мира рассказал об отношении в Северной Америке к Овечкину

Экс-хоккеист Титов: слышал, в Торонто Овечкина не хотели пускать

close
100%
Reuters

Экс-игрок ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Герман Титов рассказал об отношении в Северной Америки к российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Слова Титова передает Sport24.

«Слышал, в Торонто Овечкина не хотели пускать. Выступали за то, чтобы не дать ему визу. Но вообще, конечно, Овечкина в Северной Америке боготворят. Во всех городах его приветствуют», — рассказал чемпион мира 1993 года.

Титов во время карьеры игрока выступал за клубы НХЛ «Калгари Флэймз», «Питтсбург Пингвинз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Анахайм Дакс».

В минувшем сезоне Александр Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ.

Ранее россияне возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях