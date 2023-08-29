Чемпион мира рассказал об отношении в Северной Америке к Овечкину

Экс-игрок ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Герман Титов рассказал об отношении в Северной Америки к российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Слова Титова передает Sport24.

«Слышал, в Торонто Овечкина не хотели пускать. Выступали за то, чтобы не дать ему визу. Но вообще, конечно, Овечкина в Северной Америке боготворят. Во всех городах его приветствуют», — рассказал чемпион мира 1993 года.

Титов во время карьеры игрока выступал за клубы НХЛ «Калгари Флэймз», «Питтсбург Пингвинз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Анахайм Дакс».

В минувшем сезоне Александр Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ.

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