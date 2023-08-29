Аргентинский футболист хочет играть за сборную России

Аргентинский футболист «Оренбурга» Брайан Мансилья хочет получить российское гражданство, чтобы попробовать свои силы в национальной команде. Его слова передает ТАСС.

«Думаю, что [причины получения гражданcтва] те же, что и у Веры. Я cмотрел его интервью, cлышал его объяcнения, cоглаcен c ними. Еcть желание попаcть в cборную Роccии. А также чтобы в заявку клуба можно было добавить больше латиноамериканcких игроков. Чтобы мы были руccкими», — заявил форвард.

24 июля спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что Мансилья и его одноклубник и соотечественник Лукас Вера намерены получить российское гражданство.

Мансилья выступает за российский клуб с лета 2022 года. Нападающий никогда не играл за сборную Аргентины. В текущем сезоне он провел четыре матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее африканский футболист «Ахмата» получил российский паспорт.