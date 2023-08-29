Украинская теннисистка пожелала Рыбакиной выиграть US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк пожелала представительнице Казахстана Елене Рыбакиной победы на Открытом чемпионате США (US Open). Это случилось после их очного матча.

«Выиграй US Open, пожалуйста», — сказала Костюк у сетки во время рукопожатия.

Девушки встречались в матче первого круга турнира в США. Разгромную победу со счетом 6:2, 6:1 одержала Рыбакина.

За выход в третий круг US Open Рыбакина сыграет с победительницей матча между представительницей Венгрии Панной Удварди и Айлой Томлянович из Австралии.

В этом году Рыбакина стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе (США). В финале она обыграла Арину Соболенко. В прошлом году представительница Казахстана выиграла Уимблдон.

Рыбакина занимает 4-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Первую строчку продолжает удерживать польская теннисистка Ига Свентек. У нее 9955 очков. На втором месте располагается представительница Белоруссии Арина Соболенко (8746 очков). Тройку лидеров замыкает американка Джессика Пегула (5945 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (2780 очков), расположившаяся на 14-й строчке.

Ранее Бублик признался, что не может играть в США на US Open.