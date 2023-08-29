Теннисист Бублик об US Open: не хочу сюда вообще приезжать

Казахстанский теннисист Александр Бублик эмоционально выругался во время матча Открытого чемпионата США (US Open) против австрийца Доминика Тима.

«Я не могу здесь играть. Я не хочу сюда вообще приезжать. Я просто не могу здесь играть. Что я делаю не так? Он просто будет стоять и кидать. Ему даже ничего делать не надо, я все равно проиграю. Если я проиграю, то завтра домой уеду», — сказал Бублик, используя нецензурную брань.

Матч между Бубликом и Тимом завершился победой австрийского теннисиста со счетом 6:3, 6:2, 6:4. Следующим соперником Тима станет Бен Шелтон из США.

В прошлом году в Нью-Йорке Бублик потерпел поражение во втором круге.

В 2016 году Бублик сменил сборную России на Казахстан. Он является победителем двух турниров ATP в одиночном разряде. Александр известен на корте яркими эмоциями и ругательствами в адрес тенниса. В одном из своих интервью он заявил, что не любит теннис и продолжает играть только ради денег.

Ранее теннисистка пожаловалась на запах марихуаны во время матча в США.