Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Теннисист Бублик об US Open: не хочу сюда вообще приезжать

Теннисист Бублик признался, что не может играть в США на US Open

close
100%
Edith Geuppert/Reuters

Казахстанский теннисист Александр Бублик эмоционально выругался во время матча Открытого чемпионата США (US Open) против австрийца Доминика Тима.

«Я не могу здесь играть. Я не хочу сюда вообще приезжать. Я просто не могу здесь играть. Что я делаю не так? Он просто будет стоять и кидать. Ему даже ничего делать не надо, я все равно проиграю. Если я проиграю, то завтра домой уеду», — сказал Бублик, используя нецензурную брань.

Матч между Бубликом и Тимом завершился победой австрийского теннисиста со счетом 6:3, 6:2, 6:4. Следующим соперником Тима станет Бен Шелтон из США.

В прошлом году в Нью-Йорке Бублик потерпел поражение во втором круге.

В 2016 году Бублик сменил сборную России на Казахстан. Он является победителем двух турниров ATP в одиночном разряде. Александр известен на корте яркими эмоциями и ругательствами в адрес тенниса. В одном из своих интервью он заявил, что не любит теннис и продолжает играть только ради денег.

Ранее теннисистка пожаловалась на запах марихуаны во время матча в США.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях