Футболиста Роналдиньо подозревают в создании финансовой пирамиды

Известный бразильский футболист Роналдиньо подозревается в мошенничестве с использованием криптовалюты. Об этом сообщает Globo.

Как утверждает издание, прокуратура считает, что компания 18K, принадлежащая Роналдиньо, является финансовой пирамидой. Организация обещала клиентам доход до 2% в день якобы на основе операций с криптовалютой. Роналдиньо был вызван в суд для дачи показаний, но не явился на заседание. Позже полиция провела обыск в доме бывшего футболиста, чтобы изъять его паспорт. Теперь он обязан явиться в суд с документом самостоятельно. Следователи уже попросили суд запретить бразильцу покидать страну на время расследования.

Роналдиньо является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Бразилии. В 2004 и 2005 годах он признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА. В 2005 году бразилец стал обладателем «Золотого мяча». В разное время он выступал за «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Флуминенсе», «Пари Сен-Жермен», «Барселону» и «Милан». Роналдиньо завершил карьеру в 2015 году.

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