Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Футболиста Роналдиньо подозревают в создании финансовой пирамиды

Футболист Роналдиньо замешан в деле о мошенничестве

close
100%
Christophe Ena/AP

Известный бразильский футболист Роналдиньо подозревается в мошенничестве с использованием криптовалюты. Об этом сообщает Globo.

Как утверждает издание, прокуратура считает, что компания 18K, принадлежащая Роналдиньо, является финансовой пирамидой. Организация обещала клиентам доход до 2% в день якобы на основе операций с криптовалютой. Роналдиньо был вызван в суд для дачи показаний, но не явился на заседание. Позже полиция провела обыск в доме бывшего футболиста, чтобы изъять его паспорт. Теперь он обязан явиться в суд с документом самостоятельно. Следователи уже попросили суд запретить бразильцу покидать страну на время расследования.

Роналдиньо является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Бразилии. В 2004 и 2005 годах он признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА. В 2005 году бразилец стал обладателем «Золотого мяча». В разное время он выступал за «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Флуминенсе», «Пари Сен-Жермен», «Барселону» и «Милан». Роналдиньо завершил карьеру в 2015 году.

Ранее Леонид Слуцкий пошутил по поводу своего наказания после инцидента с журналистом.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях