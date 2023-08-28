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Боец Монсон о главе AMC Гаджиеве: клоун, который сквернословит, не зная меня

Боец ММА Монсон назвал главу AMC Гаджиева клоуном из-за слов о нелюбви к России

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РИА Новости

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон, который получил российское гражданство и отказался от паспорта США, прокомментировал слова президента AMC Fight Nights Камила Гаджиева, который заявил, что он не может возглавить Союз ММА России, так как не любит страну так, как люди, которые в ней родились. Слова Монсона передает «Спорт-Экспресс».

«У меня русская жена и русские дети. Я открыл 27 бесплатных детских спортивных школ в Башкортостане. Открываю бесплатную школу в Донецке. Я отказался от американского паспорта, по которому я больше никогда не смогу поехать в США. Я отказываюсь от дома, отдаю машину, чтобы жить в России.

Так кто же больше любит Россию? Бизнесмен, который родился здесь и не имел выбора, а потом просто живет здесь? Но такой клоун, как Камил, просто начал сквернословить из своего дома, либо не зная меня, либо не зная, что я делаю», — сказал Монсон.

18 августа Джефф Монсон провел бой по правилам бокса против Олега Тактарова. Этот поединок состоялся в рамках боксерского вечера РЕН ТВ и завершился вничью. Для 55‑летнего Тактарова бой против Монсона на турнире в Москве стал первым после более чем десятилетней паузы.

Монсон выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Он является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон — бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Ранее Монсон завершил карьеру в боксе.

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