Глава AMC Гаджиев: Монсон не может возглавить Союз ММА России, он просто хайпует

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев на своем YouTube-канале выразил мнение, что получивший российское гражданство Джефф Монсон является «псевдороссиянином», поэтому он не может возглавить Союз ММА России.

«Он просто хайпует. На самом деле не может занимать такой пост человек, который не очень хорошо разговаривает на русском языке. Союз MMA нужен, но возглавлять его точно должен не Монсон. Вообще весь этот движ вокруг, так скажем, псевдороссиянина… Да, каждый человек с российским паспортом – россиянин, но никогда Монсон не будет так любить Россию, как те, которые здесь родились», – сказал Гаджиев.

18 августа Джефф Монсон провел бой по правилам бокса против Олега Тактарова. Этот поединок состоялся в рамках боксерского вечера РЕН ТВ и завершился вничью. Для 55‑летнего Тактарова бой против Монсона на турнире в Москве стал первым после более чем десятилетней паузы.

Монсон выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Он является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон — бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Ранее Монсон заявил, что многие американцы устали быть частью политики США.