Украинская легкоатлетка после победы на ЧМ выкрикнула националистический лозунг

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выкрикнула националистический лозунг после победы на чемпионате мира. Спортсменка победила в прыжках в высоту на мировом первенстве в Будапеште.

После победы она подошла к трибуне, где находилась Татьяна Степанова, тренер Магучих. Степанова выкрикнула лозунг «слава Украине», на что Ярослава ответила «героям слава». Этот момент попал в трансляцию.

Магучих является бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года, чемпионкой мира 2023 года, чемпионкой Европы 2022 года, чемпионкой мира в помещении 2022 года, двукратной чемпионкой Европы в помещении (2021, 2023), серебряной призеркой чемпионата мира (2019, 2022), чемпионкой Украины 2021 года.

В августе 2022 года олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что Магучих отреклась от нее после беседы с определенными структурами Украины.

Ранее Магучих заявила, что настаивает на недопуске россиян на ОИ в Париж.