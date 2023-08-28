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Друг футболиста Дзюбы угрожает комментатору Нагучеву: мы твой рот «трудоустроим»

Друг игрока «Локомотива» Дзюбы угрожает комментатору Нагучеву трудоустроить его рот

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Максим Лопарев, друг форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы, на своей странице в социальных сетях прокомментировал поведение российского комментатору Романа Нагучева.

«Мы твой рот «трудоустроим», Нагучев», — написал Лопарев.

Напомним, Нагучев 30 минут не упоминал фамилию Дзюбы во время комментирования матча между «Локомотивом» и «Сочи». Таким образом Нагучев выразил протест в связи с поведением нападающего, который нецензурно высказался о работе комментатора Михаила Моссаковского.

Моссаковский работал комментатором на матче «Локомотива» против «Крыльев Советов». По его мнению, железнодорожники вымучили гол. Дзюба выложил в своих соцсетях фрагмент трансляции и обратился к комментатору: «Иди ты знаешь куда? Вымучил...», добавив при этом нецензурную брань.

В текущем сезоне Дзюба несколько раз попадал в скандал с различными журналистами. Ранее оскорбил корреспондента Виталия Бородина, после чего получил двухматчевую дисквалификацию условно и штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее Нагучев объяснил, почему не упоминал Дзюбу в своем репортаже 30 минут.

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