Против поцеловавшего футболистку Рубиалеса открыто дело по обвинению в сексуальном насилии

Испанская прокуратура открыла дело против отстраненного от должности Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса по обвинению в сексуальном насилии, сообщает Marca.

«Прокуроры начали предварительное расследование с целью изучения фактов, которые могут быть квалифицированы как преступление, связанное с сексуальным насилием», — говорится в заявлении.

Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Луис Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело. Сам Рубиалес после случившегося заявил, что не намерен подавать в отставку со своего поста из-за возникшего скандала.

Ранее сообщалось, что мать Рубиалеса заперлась в церкви и объявила голодовку.