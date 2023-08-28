Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Главное не форсировать возвращение»: экс-вторая ракетка мира высказалась о шансах Хачанова на US Open

Теннисистка Пивоварова призвала дать время Хачанову для набора формы на US Open

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

Экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в комментарии «Газете.Ru», говоря о шансах российского теннисиста Карена Хачанова на Открытом чемпионате США (US Open), заявила, что ему необходимо дать время для набора оптимальной формы после восстановления от травм.

«Карен был несколько месяцев травмирован и если бы не этот факт, можно было бы с уверенностью говорить, что он пройдет первый круг. Психологическое давление будет не меньше, так как ему нужно подтверждать свой прошлогодний полуфинал на US Open, а шансов, что он это сделает не так уж много. Думаю, стоит ему дать время набрать форму и не питать никаких надежд о том, что Карен подтвердит результат 2022 года. У него в карьере еще будут громкие выступления на турнирах Большого Шлема, главное сейчас не форсировать свое возвращение в тур», — заявила Пивоварова.

Теннисист столкнулся с серьезными травмами после Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»): у него диагностировали стрессовый перелом и частичный перелом в крестцовом отделе позвоночника. Хачанов из-за проблем со здоровьем сначала пропустил турнир в немецком городе Галле, который прошел с 19 по 25 июля, а потом снялся с Уимблдона, одного из четырех турниров серии Большого шлема.

Хачанов — серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде. Он пять раз побеждал на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов, четыре титула он завоевал в одиночном разряде. Вместе со сборной России он выиграл Кубок Дэвиса в 2021 году, в том же году он получил звание заслуженного мастера спорта России.

Ранее экс-теннисист Ольховский назвал россиян, способных побороться за титул на US Open.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях