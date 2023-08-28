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«Надеюсь, это не политика»: экс-советник Федуна высказался о поиске клуба для Миранчука

Экс-советника Федуна Камоцци удивило, что Миранчук еще не нашел клуб в Европе

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Gianluca Ricci/LiveMedia/Reuters

Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассуждая о том, что российский полузащитник Алексей Миранчук не может найти себе клуб в Европе, вырвзил надежду, что затруднения в поисках никак не связаны с политикой. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Миранчук — хороший игрок, который все еще может хорошо играть в Италии. Меня удивляет, что ни один клуб не заинтересовался им в это трансферное окно. Надеюсь, это не политическое решение. Будет стыдно, если это так», — заявил Камоцци.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Агент игрока сообщил о приостановлении переговоров клубов по трансферу россиянина. Подготовку к сезону он начал в составе «Аталанты».

Ранее Миранчуку посоветовали переехать из Италии в Испанию.

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