В Британии Дюбуа назвали «девкой» после поражения от Усика

Британский боксер Дерек Чисора в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV заявил, что запрещенный удар в пятом раунде был самым лучшим в исполнении его соотечественника Даниэля Дюбуа в поединке против представителя Украины Александра Усика.

«Все остальное — полное дерьмо. Я не знаю, почему Дюбуа не использовал свое тело, не давил на Усика, не угрожал, не запугивал. Он не сделал этого, он пытался быть милым. Но это неправильное время, чтобы быть на хрен милым! Они не используют свои габариты. Почему? Да потому что они сборище трусливых девок», — заявил Чисора.

Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи. При этом в пятом раунде Усик пропустил мощный удар в пах, который был признан нелегальным (ниже уровня пояса), что привело к длительному тайм-ауту, который взял украинский боксер. Он несколько минут приходил в себя, лежа на настиле. При этом рефери не снял с британца очко. О необходимости реванша заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

Бой состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе. Усик выиграл 21-й проведенный бой на профессиональном ринге, он ни разу не проигрывал в своей карьере. На счету Дюбуа 19 побед в 21 поединке.

Ранее промоутер Усика объяснил, почему Дюбуа не заслужил реванша.