Экс-советник Федуна заявил, что Абаскаль изначально не соответствовал уровню «Спартака»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает ошибкой полномочия Гильермо Абаскаля, участвовавшего в трансферной политике клуба. Его слова передает Metaratings.

«Я считаю, что говорить об Абаскале бесполезно. Увольнять его или нет — принимает решение клуб. Я думаю, они намеренно позволили Гильермо управлять всей трансферной политикой, не привлекая спортивного директора. Если это так, то это ошибка.

На мой взгляд, Абаскаль изначально не обладал уровнем, который необходим, чтобы тренировать такую большую команду, как «Спартак». У него не было опыта игры в больших клубах», — сказал Камоцци.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

26 августа «Спартак» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Ахматом» 0:0. Это уже третий подряд матч красно-белых без побед.

Ранее экс-генменеджер «Спартака» заявил о появлении в команде «обиженных» из-за Абаскаля.