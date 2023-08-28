В сборной Аргентины раскрыли правду о состоянии Месси в «Интер Майами»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил состояние аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси после его переезда в США и отметил, что футболист находится в очень хорошей форме. Его слова приводит Goal.

«Месси в порядке, я вижу, что он счастлив, радуется, и это хорошо. В конце концов, ему нужно чувствовать себя хорошо, комфортно, чтобы он, его семья и партнеры по команде были счастливы. Видно, что он счастлив и наслаждается футболом», — заявил Скалони.

27 августа «Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС со счетом 2:0. Лионель Месси стал автором второго забитого мяча. Этот матч стал первым для аргентинца в чемпионате.

После девяти игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и три результативные передачи. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он подписал контракт с клубом из МЛС и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче.

Ранее издание Goal сообщило, что МЛС может наказать Месси.