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Финалист Кубка Дэвиса назвал игру российской теннисистки ужасной

Экс-теннисист Чесноков считает, что Александрова много ошибалась в финале

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Dylan Martinez/Reuters

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков раскритиковал игру российской теннисистки Елены Александровой в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Кливленде (США). Его слова передает ТАСС.

«Я вчера смотрел матч Александровой. Она играла очень плохо, просто ужасно. Она сделала огромное количество ошибок. Если Александрова будет так же играть на US Open, то далеко она не пройдет или вовсе проиграет в первом круге», – сказал Чесноков.

26 августа Александрова в финале уступила испанке Саре Соррибес-Тормо со счетом 6:3, 4:6, 4:6. Во втором и третьем сетах россиянка вела с брейками, но не смогла удержать преимущество.

29 августа Александрова проведет свой первый матч в Открытом чемпионате США (US Open). Она встретится с канадской спортсменкой Лейлой Фернандес.

В рейтинге WTA Александрова занимает 20-е место. Лидирует по-прежнему Ига Свентек. Следом за ней расположилась белоруска Арина Соболенко. Тройку лидеров замыкает Джессика Пегула из США.

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