Легионер «Динамо» назвал себя самым талантливым после ухода Захаряна

Защитник и капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна назвал себя самым талантливым игроком бело-голубых. Его слова передает «РБ Спорт».

«Я самый талантливый футболист «Динамо» после ухода Арсена Захаряна в Испанию», — с улыбкой заявил Бальбуэна.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо». Его контракт с испанской командой рассчитан до июня 2029 года.

Бальбуэна перешел в «Динамо» летом 2021 года. Прошлый сезон он провел в аренде в бразильском «Коринтиансе». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» после пяти туров набрало 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

В ближайшем матче подопечные Марцела Лички сыграют со столичным «Спартаком» в рамках Кубка России. Встреча пройдет 29 августа, начало в 19.30 по московскому времени.

Ранее Бальбуэна признался, что хорошо запомнил русский мат.