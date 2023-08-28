Экс-чемпионка UFC выложила фото в купальнике

Киргизская девушка-боец, бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Валентина Шевченко опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию на пляже в сиреневом купальнике.

На снимке спортсменка позирует с доской для серфинга и ластами.

16 сентября Валентина Шевченко проведет бой-реванш против представительницы Мексики Алексы Грассо за титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Поединок пройдет в американском Лас-Вегасе в День независимости Мексики.

Первая встреча спортсменок в октагоне состоялась на турнире UFC 285. Бой завершился победой Грассо удушающим приемом, и, таким образом, мексиканка завоевала титул, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года.

35-летняя Шевченко в профессиональных смешанных единоборствах (ММА) одержала 23 победы при четырех поражениях. 29-летняя Грассо одержала 16 побед и потерпела три поражения.

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