Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-чемпионка UFC выложила фото в купальнике

Экс-чемпионка UFC Шевченко опубликовала фото в купальнике на пляже

close
100%
Jasen Vinlove/USA TODAY SPORTS

Киргизская девушка-боец, бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Валентина Шевченко опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию на пляже в сиреневом купальнике.

На снимке спортсменка позирует с доской для серфинга и ластами.

16 сентября Валентина Шевченко проведет бой-реванш против представительницы Мексики Алексы Грассо за титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Поединок пройдет в американском Лас-Вегасе в День независимости Мексики.

Первая встреча спортсменок в октагоне состоялась на турнире UFC 285. Бой завершился победой Грассо удушающим приемом, и, таким образом, мексиканка завоевала титул, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года.

35-летняя Шевченко в профессиональных смешанных единоборствах (ММА) одержала 23 победы при четырех поражениях. 29-летняя Грассо одержала 16 побед и потерпела три поражения.

Ранее американская девушка-боец показала большую грудь.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях