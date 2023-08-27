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Комментатор 30 минут не называл фамилию Дзюбы в знак протеста

Комментатор Нагучев игнорировал Дзюбу в течение 30 минут матча в знак протеста

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Комментатор матча между «Сочи» и «Локомотивом» Роман Нагучев специально не называл фамилию Артема Дзюбы в течение получаса с начала встречи. Таким образом Нагучев выразил протест в связи с поведением нападающего, который нецензурно высказался о работе комментатора Михаила Моссаковского.

Моссаковский работал комментатором на матче «Локомотива» против «Крыльев Советов». По его мнению, железнодорожники вымучили гол. Дзюба выложил в своих соцсетях фрагмент трансляции и обратился к комментатору: «Иди ты знаешь куда? Вымучил...», добавив при этом нецензурную брань.

12 августа «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в рамках РПЛ со счетом 1:1. Дзюба участие в матче не принимал. После матча против «Крыльев Советов» журналист Виталий Бородин попытался задать вопрос нападающему, на что получил резкий ответ с угрозами. До этого Дзюба уже заявлял, что ему неинтересно общаться с прессой, и попросил придумать вопросы, которые заслужат его внимания. Игрок получил двухматчевую дисквалификацию условно и штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что слова Слуцкого про «19-летнего дебила» в адрес журналиста рассмотрит комитет по этике.

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