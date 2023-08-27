Американская девушка-боец показала большую грудь, сделав селфи

Американская девушка-боец Рэйчел Остович в своих социальных опубликовала пикантный снимок, на котором она позирует в морковном платье, которое едва прикрывает ее большую грудь.

«Показываю все, когда захочу», — подписала снимок девушка.

Остович является уроженкой Гавайев. С 2017 года девушка выступала на профессиональном уровне в таких промоушенах как Invicta Fighting Championships и UFC, участвовала в шоу The Ultimate Fighter 26. В 2020 году, после серии из трех поражений в UFC, Остович приостановила свою карьеру в MMA. В апреле 2021 года перешла в BKFC, промоушен боев на голых кулаках.

Всего у американки 10 проведенных боев в ММА, четыре из которых завершились ее победой. Последний раз она участвовала в турнире UFC on ESPN в ноябре 2020 года. Тогда Остович потерпела поражение от своей соотечественницы Джины Мазани, пропустив удар в корпус.

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