Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американская девушка-боец показала большую грудь, сделав селфи

Девушка-боец Остович выложила фото с глубоким декольте

close
100%
rachaelostovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская девушка-боец Рэйчел Остович в своих социальных опубликовала пикантный снимок, на котором она позирует в морковном платье, которое едва прикрывает ее большую грудь.

«Показываю все, когда захочу», — подписала снимок девушка.

Остович является уроженкой Гавайев. С 2017 года девушка выступала на профессиональном уровне в таких промоушенах как Invicta Fighting Championships и UFC, участвовала в шоу The Ultimate Fighter 26. В 2020 году, после серии из трех поражений в UFC, Остович приостановила свою карьеру в MMA. В апреле 2021 года перешла в BKFC, промоушен боев на голых кулаках.

Всего у американки 10 проведенных боев в ММА, четыре из которых завершились ее победой. Последний раз она участвовала в турнире UFC on ESPN в ноябре 2020 года. Тогда Остович потерпела поражение от своей соотечественницы Джины Мазани, пропустив удар в корпус.

Ранее Джорджина показала себя в коротких шортиках в зале.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях