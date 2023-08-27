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Гаджиев рассказал, чего не хватает «Спартаку»

Тренер Гаджиев заявил, что в игре «Спартака» нет сбалансированности

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Александр Вильф/РИА Новости

Известный российский тренер, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о ничейной игре «Спартака» с «Ахматом» в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» он обозначил основную проблему красно-белых, констатировав, что команда оказалась не готова к началу сезона.

«Можно говорить о том, что «Спартак» с точки зрения организации командной игры не готов к чемпионату. В тех играх, когда они много забивали — а таких было немало, — они одновременно и много пропускали. О чем это говорит? О том, что команда играет несбалансированно. В последнем матче они не пропустили, но и не забили.

Если считать отдельно игры проигравших команд и победителей, то увидим, что у побежденных есть отрицательная зависимость игры в атаке и в обороне. Чем лучше играют в атаке, тем хуже — в обороне. На сегодняшний день это характерно для «Спартака», — считает Гаджиев.

«Спартак» на своем поле сыграл с «Ахматом» со счетом 0:0. После шести туров москвичи с 10-ю очками идут на шестом месте, грозненцы набрали семь баллов и занимают восьмую строчку.

Ранее экс-игрок ЦСКА заявил, что «Зенит» вернулся в чемпионскую гонку.

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