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«ПСЖ» согласился продать своего футболиста в Катар

Foot Mercato: «ПСЖ» достиг соглашения о переходе Верратти в катарский «Аль-Араби»

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Massimo Pinca/Reuters

«Пари Сен-Жермен» достиг соглашения о переходе итальянского полузащитника Марко Верратти в катарский «Аль-Араби». Об этом сообщает Foot Mercato.

Сообщалось, что катарский клуб сейчас пытается убедить футболиста переехать из Европы в Катар. Руководство «Аль-Араби» рассчитывает закрыть сделку в ближайшие дни.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Верратти принял участие в 24 матчах, в которых ему удалось забить два мяча и сделать две результативные передачи. В текущем сезоне Лиги 1 он не отметился результативными действиями. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Верратти составляет €40 млн. Его действующий контракт с «ПСЖ» истекает летом 2026 года.

Ранее сообщалось, что фанаты «ПСЖ» посвятили баннер бразильцу Неймару, покинувшему клуб.

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