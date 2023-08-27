«ПСЖ» согласился продать своего футболиста в Катар

«Пари Сен-Жермен» достиг соглашения о переходе итальянского полузащитника Марко Верратти в катарский «Аль-Араби». Об этом сообщает Foot Mercato.

Сообщалось, что катарский клуб сейчас пытается убедить футболиста переехать из Европы в Катар. Руководство «Аль-Араби» рассчитывает закрыть сделку в ближайшие дни.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Верратти принял участие в 24 матчах, в которых ему удалось забить два мяча и сделать две результативные передачи. В текущем сезоне Лиги 1 он не отметился результативными действиями. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Верратти составляет €40 млн. Его действующий контракт с «ПСЖ» истекает летом 2026 года.

Ранее сообщалось, что фанаты «ПСЖ» посвятили баннер бразильцу Неймару, покинувшему клуб.