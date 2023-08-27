Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Динамо» и 2DROTS проведут матч Кубка России на берегу Баренцева моря

Кировское «Динамо» и 2DROTS проведут матч Кубка России на берегу Баренцева моря

close
100%
twodrots.team/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) по маркетингу и коммерции Денис Соловьев заявил, что матч между 2DROTS и кировским «Динамо» в Кубке России пройдет на плавучей платформе в Баренцевом море. Слова Соловьева передает «РБ Спорт».

«История с матчем на берегу Баренцева моря — это настоящая футбольная романтика. Это про народную игру, в которую можно играть везде, включая морской плавучий док», — сказал Соловьев.

Напомним, в прошедшем раунде 2DROTS обыграл «Муром» со счетом 3:1, благодаря голам Владислава Ослоновского, Александра Степанова и Гаучо. Таким образом, «самураи» вышли в третий раунд Пути регионов Кубка России, превзойдя свое прошлогоднее достижение, когда в дебютном сезоне в этом турнире выбыли во второй стадии, уступив по пенальти «Текстильщику» из Иваново.

Ранее медиафутболист года сравнил уровень медийных и профессиональных команд.

Все новости на тему:
Хоккей. Сборная России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях