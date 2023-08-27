«Динамо» и 2DROTS проведут матч Кубка России на берегу Баренцева моря

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) по маркетингу и коммерции Денис Соловьев заявил, что матч между 2DROTS и кировским «Динамо» в Кубке России пройдет на плавучей платформе в Баренцевом море. Слова Соловьева передает «РБ Спорт».

«История с матчем на берегу Баренцева моря — это настоящая футбольная романтика. Это про народную игру, в которую можно играть везде, включая морской плавучий док», — сказал Соловьев.

Напомним, в прошедшем раунде 2DROTS обыграл «Муром» со счетом 3:1, благодаря голам Владислава Ослоновского, Александра Степанова и Гаучо. Таким образом, «самураи» вышли в третий раунд Пути регионов Кубка России, превзойдя свое прошлогоднее достижение, когда в дебютном сезоне в этом турнире выбыли во второй стадии, уступив по пенальти «Текстильщику» из Иваново.

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