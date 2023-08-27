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Михайлов: я бы приостановил членство ФХР в IIHF, пока наши сборные не восстановят

Олимпийский чемпион Михайлов призвал ФХР выйти из IIHF

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Алексей Куденко/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что Федерации хоккея России (ФХР) нужно приостановить членство в Международной федерации хоккея (IIHF). Его слова передает ТАСС.

«Будь моя воля, то, как только они отстранили наши национальные сборные от чемпионата мира и всех международных соревнований, я бы приостановил членство федерации до тех пор, пока наши сборные не восстановят», — сказал Михайлов.

IIHF приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что КХЛ должна стать полностью коммерческой лигой.

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