Президент «Зенита» Медведев: я намерен сыграть за медиакоманду «Чисто Питер»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что намерен провести матч за медиакоманду «Чисто Питер». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Сегодня не смогу сыграть, потому что у нас презентация команды СКА. Сыграть за «Чисто Питер» в будущем? Если буду проходить в состав, то намерен. Я готов бороться за место в основе», — заявил Медведев.

Александр Медведев — бывший президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он возглавлял организацию с 2018 по 2014 год. Сейчас 68-летний управленец занимает должность председателя совета директоров хоккейного СКА. Медведев стал президентом «Зенита» в 2019 году. Ранее он занимал должность заместителя председателя правления ПАО «Газпром».

Ранее экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что готов играть в Медиалиге.