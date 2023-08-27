Цзю назвал имя сильнейшего тяжеловеса планеты

Абсолютный чемпион мира по боксу по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF) Константин Цзю в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что после победы в поединке против британца Даниэля Дюбуа украинец Александр Усик сохранил звание сильнейшего в мире.

«Политика вообще не имеет никакого значения, Усик — очень хороший боксер. Бой против Тайсона Фьюри? Пока он не состоялся, говорить о Фьюри нет смысла.

На данный момент Усик является сильнейшим тяжеловесом планеты, вчера он это доказал», — заявил Цзю.

Бой между Усиком и Дюбуа состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе.

Усик выиграл 21-й проведенный бой на профессиональном ринге, ни разу не проиграв в своей карьере. На счету Дюбуа 19 побед в 21 поединке.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее Александр Усик заявил о намерении построить футбольную карьеру.