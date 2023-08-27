Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Цзю назвал имя сильнейшего тяжеловеса планеты

Цзю назвал Усика сильнейшим боксером мира в тяжелом весе

close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Абсолютный чемпион мира по боксу по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF) Константин Цзю в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что после победы в поединке против британца Даниэля Дюбуа украинец Александр Усик сохранил звание сильнейшего в мире.

«Политика вообще не имеет никакого значения, Усик — очень хороший боксер. Бой против Тайсона Фьюри? Пока он не состоялся, говорить о Фьюри нет смысла.

На данный момент Усик является сильнейшим тяжеловесом планеты, вчера он это доказал», — заявил Цзю.

Бой между Усиком и Дюбуа состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе.

Усик выиграл 21-й проведенный бой на профессиональном ринге, ни разу не проиграв в своей карьере. На счету Дюбуа 19 побед в 21 поединке.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее Александр Усик заявил о намерении построить футбольную карьеру.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях