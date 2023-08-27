Осужденный в США хоккеист СКА: дела, связанные с разбирательством, я решил

Американский форвард СКА Алекс Гальченюк рассказал, что уже уладил все вопросы, связанные с судебным разбирательством в США. Его слова передает «Матч ТВ».

«Скандальная история с полицейскими не выбила меня из колеи? Нет. Все дела, связанные с разбирательством, я решил. Сделал выводы, двигаемся дальше», — сказал Гальченюк.

23 августа стало известно, что Гальченюк приговорен к 30 дням тюремного заключения.

9 июля Гальченюка арестовали за хулиганство. Он за рулем своего BMW врезался в бордюр и снес дорожный знак. Отмечалось, что игрок также угрожал семьям полицейских и использовал расистские оскорбления.

Гальченюк стал хоккеистом «Аризоны» в начале июля. Он заключил с клубом двухстороннее соглашение на один сезон. После инцидента пресс-служба «Койотс» сообщила, что выставила Гальченюка на драфт отказов с целью последующего расторжения контракта.

Отцом форварда является Александр Гальченюк, выступавший в конце 1980-х за минское и московское «Динамо», а позже уехавший играть и тренировать в Северную Америку. Сын родился уже в США и выступает за сборную США.

В 2012 году Гальченюк был выбран третьим номером на драфте клубом «Монреаль Канадиенс». Первый гол в НХЛ он забил 22 января 2013 года в матче против «Флориды Пантерз». В 2013 году Гальченюк стал в составе сборной США бронзовым призером чемпионата мира.

Ранее стало известно, сколько Гальченюк заработает в СКА.