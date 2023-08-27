«У Дюбуа украли победу»: промоутер британца заявил об ошибке рефери в бою с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Даниэля Дюбуа, заявил, что рефери неверно признал нелегальным прием, который британец применил в пятом раунде боя с представителем Украины Александром Усиком, и назвал судейство предвзятым. Его слова приводит Boxing Scene.

«У него украли победу, удар пришелся по резинке трусов. Как бы я хотел, чтобы повтор этого момента вывели на большой экран – тогда бы все в этом убедились. Он работал над этим ударом на протяжении всего тренировочного лагеря. Мы знали, что защита корпуса – это слабая сторона Усика. Рефери допустил ошибку», — заявил Уоррен.

Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде Александр отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи. При этом в пятом раунде Усик пропустил мощный удар в пах, который был признан нелегальным (ниже уровня пояса), что привело к длительному тайм-ауту, который взял украинский боксер. Он несколько минут приходил в себя, лежа на настиле. При этом рефери не снял с британца очко.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Бой состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе. Усик выиграл 21-й проведенный бой на профессиональном ринге, он ни разу не проигрывал в своей карьере. На счету Дюбуа 19 побед в 21 поединке.

Ранее Усик высказался о нелегальном приеме Дюбуа.