Российская теннисистка проиграла финал турнира в США

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела завоевать титул на турнире WTA-250 в американском Кливленде, уступив в финале представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 28 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 4:6, 4:6.

Александрова — победительница пяти турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) (четыре из них в одиночном разряде) и обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021) в составе сборной России. Она занимает 22-место в рейтинге WTA. Ее соперница завоевала второй титул в карьере, она располагается на 95-й строчке рейтинга лучших теннисисток.

Первую строчку в списке лучших спортсменок по версии WTA продолжает удерживать польская теннисистка Ига Свентек. У нее 9955 очков. На втором месте располагается представительница Белоруссии Арина Соболенко (8746 очков). Тройку лидеров замыкает американка Джессика Пегула (5945 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (2780 очков), расположившаяся на 13-й строчке.

Ранее шведский теннисист завершил карьеру после дисквалификации за употребление допинга.