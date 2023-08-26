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Абаскаль объяснил ничью с «Ахматом» большим количеством фолов со стороны соперника

Тренер «Спартака» Абаскаль объяснил ничью с «Ахматом» фолами соперника

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Александр Ступников/РИА Новости

Главный тренер столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» заявил, что его команда не смогла набрать три очка из-за излишней спешки. Его слова передает «Газета.Ru».

«Это был классический матч после двух поражений. У нас было хорошее начало, мы торопились, и эта торопливость давала пространство в центре. Да, был эпизод со штангой в первом тайме, но больше мы не позволяли сопернику что-либо создавать. После 15 минут мы потеряли уверенность, соперник часто фолил.

Их крайние защитники играли персонально, во втором тайме мы стали играть свободнее. У нас было четыре-пять моментов на старте второго тайма, но так и не смогли забить. С такими командами необходим гол, чтобы раскрыть игру.

Мы не можем быть довольны этой ничьей. Мы хотели победить, но этого не удалось», — заявил Абаскаль.

Матч «Спартак» — «Ахмат» завершился нулевой ничьей. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этого матча команда под руководством Гильермо Абаскаля набрала 10 очков и сохранила за собой шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«Ахмат» с семью баллами занимает восьмую строчку.

Ранее в «Пари НН» заявили о желании подписать нападающего Артема Дзюбу.

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