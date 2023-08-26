Тренер «Ахмата» заявил, что «Спартак» не создал ни одного момента

Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что после его прихода команде удалось в короткий срок наладить взаимодействие и принять требования нового тренерского штаба. Его слова передает «Газета.Ru».

«Заметна разница в игре и общекомандной структуре. Мы сыграли две игры, и тот путь, та работа, которую мы запланировали, за это небольшое время дает результат, ее видно.

Мы настраивали ребят на определенные вещи, нам удалось найти коммуникацию с футболистами. Несмотря на то, что я в России нахожусь недавно, и не следил за РПЛ, мы смогли найти сильные и слабые стороны у «Спартака». Не хочу говорить ни о наших моментах, ни о моментах «Спартака», потому что их по сути не было.

Мы сами подарили им все моменты. Я доволен командой и благодарен ей за игру. На ничью мы не настраивались, нацеливались на победу.», — заявил Ромащенко.

Матч «Спартак» — «Ахмат» завершился нулевой ничьей. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этого матча команда под руководством Гильермо Абаскаля набрала 10 очков и сохранила за собой шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«Ахмат» с семью баллами занимает восьмую строчку.

Ранее экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что готов играть в Медиалиге.