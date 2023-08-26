Матч Кубка России по футболу с участием 2Drots пройдет на плавучем доке

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) по маркетингу и коммерции Денис Соловьев сообщил, что встреча третьего раунда Пути регионов Кубка России между «Динамо» Киров и 2DROTS состоится на плавучем доке. Слова Соловьева передает РИА Новости.

«Матч пройдет на большом плавучем доке, на котором уложено соответствующее всем стандартам и регламентным требованиям поле. После игры мы отдадим этот газон спортивной школе в Мурманске, а в доке начнется строительство новой газодобывающей платформы», — заявил Соловьев.

Матч пройдет ориентировочно 12-14 сентября.

Напомним, в прошедшем раунде 2DROTS обыграл «Муром» со счетом 3:1, благодаря голам Владислава Ослоновского, Александра Степанова и Гаучо. Таким образом, «самураи» вышли в третий раунд Пути регионов Кубка России, превзойдя свое прошлогоднее достижение, когда в дебютном сезоне в этом турнире выбыли во второй стадии, уступив по пенальти «Текстильщику» из Иваново.

Ранее вратарь «Мурома» Илья Трунин заявил, что после проигрыша от 2DROTS у него были мысли закончить с футболом.