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Словацкий хоккеист клуба КХЛ объяснил решение остаться в России

Игрок «Северстали» Лишка решил остаться в КХЛ из-за определенности в карьере

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» Адам Лишка рассказал, почему, несмотря на политическую обстановку в мире, решил продолжить карьеру в России. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Пытался ли отец вернуть меня в Словакию? То, где я играю, в первую очередь мой выбор. Он всегда поддерживает меня везде, где бы я ни был.

Почему предпочел оcтатьcя в «Cеверcтали? Cложный вопроc. Вcегда хочетcя играть за cборную, но это только три турнира в год. C другой cтороны, у меня еcть команда, где я буду играть уже пятый cезон, еcть роль в ней.

Я играл много, каждый год становился лучше. Здесь я набираю опыт, это плюс для меня. Решил подписать контракт, потому что это определенность в карьере», — сказал Лишка.

Форвард начал играть в КХЛ в 2018 году, выступая за словацкий «Слован». В следующем сезоне он перешел в «Северсталь», в котором он находится в данный момент.

В марте Федерация хоккея Словакии решила не вызывать в сборную выступающих в КХЛ игроков.

Ранее канадский хоккеист объяснил желание легионеров КХЛ получить российские паспорта.

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Хоккей. КХЛ
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