Губерниев назвал Тинькова треплом после критики Галицкого

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале раскритиковал бизнесмена Олега Тинькова за слова в адрес владельца футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого.

«Вставлю свои пять копеек по поводу слов Тинькова про Галицкого! С Галицким все понятно, на таких как он страна держится…. А Тиньков всегда был треплом худым да сплетником старым… Это уж доподлинно известно мне…» — написал Губерниев.

Тиньков в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко раскритиковал Галицкого за слова того о желании видеть в составе «Краснодара» 11 воспитанников клуба. Также предприниматель заявлял, что игрокам клуба плевать на владельца.

«Краснодар» был основан Галицким в 2008 году, а спустя три года команда дебютировала в Российской премьер-лиге (РПЛ). Клуб трижды становился призером чемпионата России и дважды доходил до 1/8 финала Лиги Европы.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» набрал 14 очков после шести матчей и занимает первое место в турнирной таблице. 25 августа подопечные Владимира Ивича в гостях сыграли вничью с воронежским «Факелом» (0:0).

Ранее Тиньков заявил, что Галицкий бредит.