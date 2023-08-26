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Губерниев назвал Тинькова треплом после критики Галицкого

Комментатор Губерниев поддержал Галицкого после критики Тинькова

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале раскритиковал бизнесмена Олега Тинькова за слова в адрес владельца футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого.

«Вставлю свои пять копеек по поводу слов Тинькова про Галицкого! С Галицким все понятно, на таких как он страна держится…. А Тиньков всегда был треплом худым да сплетником старым… Это уж доподлинно известно мне…» — написал Губерниев.

Тиньков в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко раскритиковал Галицкого за слова того о желании видеть в составе «Краснодара» 11 воспитанников клуба. Также предприниматель заявлял, что игрокам клуба плевать на владельца.

«Краснодар» был основан Галицким в 2008 году, а спустя три года команда дебютировала в Российской премьер-лиге (РПЛ). Клуб трижды становился призером чемпионата России и дважды доходил до 1/8 финала Лиги Европы.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» набрал 14 очков после шести матчей и занимает первое место в турнирной таблице. 25 августа подопечные Владимира Ивича в гостях сыграли вничью с воронежским «Факелом» (0:0).

Ранее Тиньков заявил, что Галицкий бредит.

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