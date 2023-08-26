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Экс-игрок «Эспаньола» дал совет Захаряну

Экс-футболист Галямин посоветовал Захаряну меньше давать интервью

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DAISUKE Nakashima/Global Look Press

Бывший защитник ЦСКА и «Эспаньола» Дмитрий Галямин высказался о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад». Его слова передает «Спорт день за днем».

«Что могу посоветовать Захаряну? Захаряну могу посоветовать, чтобы поменьше давал интервью. Это зачастую мешает. Зачастую есть определенный круг журналистов, которые некоторые вещи могут не так интерпретировать», — сказал Галямин.

9 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Ранее за испанскую команду выступали Дмитрий Хохлов и Валерий Крапин. Контракт Захаряна с командой рассчитан до июня 2029 года. 25 августа он дебютировал за команду в матче против «Лас-Пальмас», но не отметился результативными действиями.

В текущем сезоне Захарян принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее Галямин назвал двух игроков, которые могут уехать в Европу вслед за Захаряном.

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