Российская теннисистка вышла в финал турнира в США

Российская теннисистка Екатерина Александрова в полуфинале турнира категории WTA-250 в Кливленде (США) обыграла представительницу Китая Чжу Линь со счетом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час и 22 минуты.

Александрова семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. В финале турнира россиянка сыграет с победительницей пары Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Татьяна Мария (Германия).

В прошлом году на турнире в Кливленде победительницей стала россиянка Людмила Самсонова, которая в финале обыграла Александру Саснович из Белоруссии.

Александрова занимает 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Первую строчку продолжает удерживать польская теннисистка Ига Свентек. У нее 9955 очков. На втором месте располагается представительница Белоруссии Арина Соболенко (8746 очков). Тройку лидеров замыкает американка Джессика Пегула (5945 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (2780 очков), расположившаяся на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что 43-летняя Уильямс снялась с матча с 16-летней Андреевой.