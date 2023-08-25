«Краснодар» сыграл вничью с «Факелом» в матче шестого тура РПЛ

Сегодня, 25 августа, состоялся матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором встречались воронежский «Факел» и «Краснодар». Встреча, прошедшая на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже, завершилась вничью со счетом 0:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным.

На 13-й минуте футболист «Краснодара» Джон Кордоба не сумел реализовать 11-метровый удар.

Таким образом, «быки» располагаются на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 14 баллов. Ближайшим преследователем «Краснодара» является набравший 13 очков «Урал», у которого один матч в запасе. Воронежский «Факел» занимает 14-ю позицию, заработав лишь четыре очка.

В следующем матче «Краснодар» сыграет с «Пари НН». Игра состоится 29 августа. В этот же день «Факел» проведет встречу с «Оренбургом».

Ранее ЦСКА и «Оренбург» сыграли вничью в матче шестого тура РПЛ.