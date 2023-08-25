Стало известно, где Захарян начнет матч «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»

Футбольный клуб «Реал Сосьедад» опубликовал стартовый состав команды на матч третьего тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».

Российский полузащитник Арсен Захарян остался в запасе. Встреча состоится сегодня, 25 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«Реал Сосьедад» располагается на 13-м месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги, имея в активе два очка. «Лас-Пальмас» с одним очком занимает 14-ю позицию.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. 20-летний полузащитник присутствовал на последнем матче «Сосьедада» в Ла Лиге. Его команда сыграла вничью с «Сельтой» 1:1.

В текущем сезоне Захарян принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль оценил потенциал Захаряна.